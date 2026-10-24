Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Galatasaray derbisi öncesinde beIN SPORTS'a konuştu. Takımın büyük maç tecrübesine vurgu yapan Muriqi, "Büyük maç tecrübesi fazla futbolculara sahibiz. Derbide kendimizi bir adım önde görüyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.

'TALİHSİZ BİR BERABERLİK ALDIK'

Derbi hazırlıklarını değerlendiren Muriqi, hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi: "Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım. Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz."

'DERBİDE BİZDEN KENDİMİZ OLMAMIZI İSTİYOR'

Muriqi, teknik heyetin beklentilerini karşılayabilecek bir kadroya sahip olduklarını düşündüğünü belirterek şöyle konuştu: "Taktiksel anlamda İsmail hocanın bizden istedikleri belli. Onun direktiflerini sahada uygulayacak yeteneğe, tecrübeye ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor."