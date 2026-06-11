Manisa Belediyesi eski Başkanı Ferdi Zeyrek’i vefatının 1’inci yılında dostları, yol arkadaşları unutmadı. Anma töreninde ortak acı vardı.



KONUŞMASINI BİTİRDİ, MANİSA'YA KOŞTU



Özgür Özel’le Mansur Yavaş sıcak gündemde Manisa’ya gitti, vefasını gösterdi. ABB Başkanı Yavaş, Zeyrek’in bıraktığı izlerle ömür boyu hatırlanacağını belirtti.





Özel, “Hem Manisa hem CHP hem de Zeyrek ailesi büyük bir sınavdan geçiyor” dedi. “Ferdi başkanın emanetine sahip çıkma” sözü verdi. Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ahmet Özer Manisa’da Ferdi Zeyrek anmasında Nurcan Zeyrek’e eşlik etti.





'GERİYE İNSANIN İTİBARI KALIR'



Tahliye edilen ancak görevine iade edilmeyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de, Ferdi Zeyrek’i Manisa’da andı. Özer şunları söyledi: “Ben hapishanedeyken bir gün ziyaretime geldi Ferdi başkan. ‘Abi bana söz ver; çıktığında Manisa’ya geleceksin, seni gezdireceğim” dedi. Kaderin cilvesine bakın ki, ben daha çıkmadan o elim bir kaza ile aramızdan ayrıldı. Canım kardeşim, Ferdiciğim bak ben sana geldim. Her şey bir gün mutlaka biter, geriye sadece insanın hikayesi ve itibarı kalır. Ferdi Zeyrek arkasında itibarlı ve anılası çok güzel bir hikaye bıraktı.”





