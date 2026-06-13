Oyuncu Ege Kökenli, vefat eden dedesiyle düğününde çekilen fotoğrafına sosyal medyada yapılan bir yoruma gösterdiği tepkiyle dikkat çekti.

GELEN YORUMA İSYAN ETTİ

Dedesiyle olan özel bağından söz eden Kökenli, paylaşımında gelinliğiyle birlikte papyonlu dedesiyle çekilmiş bir kareyi kullandığını belirterek, “En güzel anılarımın kahramanını kaybettim” notunu düştüğünü söyledi. Aile içinde dedesine “dede” yerine “Teo” diye hitap ettiklerini ifade eden oyuncu, paylaşımına gelen bir yorum karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Bir takipçisinin fotoğraftaki kişiyi eşi sanarak “Ey para sen nelere kadirsin” yorumunu yaptığını aktaran Kökenli, buna kayıtsız kalamadığını belirtti.

"DAYANAMADIM CEVAP VERDİM"

Yaşadığı olayı anlatan oyuncu, “Dedemi daha yeni kaybettim, benim için çok özel bir insandı. Dayanamadım, cevap verdim. Senin inandığın dinin ilk emri oku. Bir paragraf yazmışım, dedem yazmışım; oku be güzel kardeşim. Okumaya vakit ayırmak istemedin, o zaman niye yorum yazmaya vakit ayırdın? Beni çıldırtan şey bu” ifadelerini kullandı.

Kökenli’nin açıklamaları, sosyal medyada içeriklerin okunmadan yapılan yorumlara yönelik eleştirileri de yeniden gündeme taşıdı.