“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti.

İrtem'in ailesi, kızlarının ölümünün ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Emekli savcı Vural İrtem ve Nuriye İrtem, Ece İrtem'in son günlerinde yaşananları ATV Haber'e anlattı.

“BENİ TOPRAĞA SEN KOYACAKSIN”

Vural İrtem, kızının ölümünden bir gün önce kendisine söylediği sözleri paylaştı.

Ece İrtem'in babasına “Biliyor musun, sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın” dediği belirtildi.

Kızının bu sözleri karşısında şaşkınlık yaşadığını anlatan Vural İrtem, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Çıldırdım. Kızım, ne diyorsun? Bilmediğimiz bir şeyler mi var? Yok, ben görüyorum. Allah düşmanımın başına vermesin evlat acısını.”

ANNESİNE DE “BEN ÖLDÜĞÜMDE...” DEMİŞ

Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem de kızının kendisine söylediği son sözleri anlattı.

Nuriye İrtem, “Bana baktı. ‘Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?’ dedi. Ben de ‘Saçmalama Ece’ dedim. ‘Bu ev seninle çok güzel, sen olmadan bu evi ne yapacağım?’ dedim” ifadelerini kullandı.

Kızının sözlerinin ardından yaşadığı duyguyu anlatan anne İrtem, “Demek ki içine doğmuş bir şeyler” dedi.

Ece İrtem'in ailesinin yaptığı bu açıklamalar, genç oyuncunun son günlerine ilişkin duygu dolu ayrıntıları ortaya çıkardı.