"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu 35 yaşında hayata veda eden İrtem'in kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

'HER ŞEYİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM'

Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan Ece İrtem, "hayat" ve "kader" anlayışına ilişkin samimi ifadeler kullanmıştı.

Düvenci'nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna verdiği yanıt ise ölüm haberinin ardından bambaşka bir anlam kazandı.

"Kısmet neyse oraya" diyen İrtem, şunları söylemişti:

"Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum."