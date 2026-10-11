İngiltere'de ilgili bakanlık yetkililerinin vefat haberlerini geç alması ve mevcut mevzuatın yetersizliği nedeniyle patlak veren bu skandal, kamu kaynaklarının işleyişine yönelik sert eleştirilere yol açtı.

Son beş yıllık bilançoya bakıldığında ise vefat eden kişilere ödenen toplam miktarın 673 milyon sterlini bulduğu bildirildi.

Haksız yere hesaplara yatan bu devasa servetin yalnızca 348 milyon sterlini geri tahsil edilebildi; yaklaşık 240 milyon sterlinlik kısım ise silinerek devletin hanesine kalıcı zarar olarak yazıldı.

Yaşanan bu durumun temel nedeni, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının durumu bakanlığa bildirmesiyle ödemelerin kesilmesi arasında kaçınılmaz bir zaman kaybının yaşanması.

AİLELERE RİCA MEKTUBU GÖNDERİLİYOR

Üstelik bakanlığın, vefat eden kişilerin ailelerinden bu parayı zorunlu olarak geri talep etmesini sağlayan yasal bir yetkisi bulunmuyor. Yetkililer yalnızca ailelere rica mektubu göndererek parayı gönüllü iade etmelerini beklemekle yetiniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar ve vergi mükellefleri dernekleri, kayıpların devasa sistemdeki oranının küçük görünmesine rağmen ortadaki rakamın kabul edilemez olduğunu belirterek bürokrasideki bu gevşekliğe tepki gösterdi.

Eski yetkililer ise yaslı ailelerin üzerine sert tedbirlerle gitmenin kamuoyunda vicdanları yaralayabileceğini, ancak emekli sayısının artmasıyla bu tarz kaçakların daha da büyüyebileceğini dile getiriyor. Bakanlık yetkilileri ise "Bize Bir Kez Bildirin" uygulamasıyla ölüm haberlerinin hızlıca sisteme işlenmesi için vatandaşları iş birliğine çağırıyor.