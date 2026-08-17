

Türkiye gıda sektörünün önde gelen iş insanlarından, Kahve Dünyası ve Altınmarka’nın kurucusu Birol Altınkılıç, 66 yaşında hayatını kaybetti. Altınkılıç’ın, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladığı Monako’nun Monte Carlo bölgesinden Türkiye’ye dönmek üzere havalimanına giderken rahatsızlandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Altınkılıç’ın kalp krizi geçirdiği ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

ÇİKOLATA TİCARETİ YAPAN AİLEDEN DEV SANAYİ GRUBUNA

Çikolata ticaretiyle uğraşan bir ailenin mensubu olan Birol Altınkılıç, 1992 yılında Altınmarka’yı kurdu. Şirketin ilk kakao işleme tesisi 1994 yılında İstanbul’da faaliyete geçti. Altınmarka başlangıçta tüketicilerin doğrudan tanıdığı bir marka olmadı. Şirket, ağırlıklı olarak diğer gıda üreticilerine kakao ve çikolata hammaddeleri sağlayarak büyüdü.

Yıllar içinde üretim kapasitesini hızla artıran şirket, Türkiye’nin yanı sıra küresel kakao ve çikolata sektöründe de önemli bir konuma ulaştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KAKAO İŞLEYİCİLERİ ARASINA GİRDİ

Altınmarka’nın güncel verilerine göre İstanbul’daki tesislerin yıllık toplam üretim kapasitesi 270 bin tona ulaştı. Şirket kendisini dünyanın 6’ncı büyük kakao işleyicisi ve dünyanın 2’nci büyük endüstriyel çikolata üreticisi olarak tanımlıyor. Üretim kapsamında kakao kitlesi, kakao yağı, kakao tozu ve farklı kullanım alanlarına yönelik yüzlerce endüstriyel çikolata reçetesi bulunuyor.

Altınmarka Grubu bünyesinde 8 şirket ve 9 fabrika yer alırken, grup Türkiye kakao pazarının yaklaşık yüzde 90’ına ulaştığını belirtiyor.

KAHVE DÜNYASI 2004’TE İLK MAĞAZASINI AÇTI

Birol Altınkılıç’ın tüketiciyle doğrudan buluşan en önemli girişimlerinden biri ise Kahve Dünyası oldu. Markanın hikâyesi 2004 yılında İstanbul Eminönü’nde açılan ilk mağazayla başladı. Altınmarka’nın kakao ve çikolata üretimindeki deneyimi; kahve, çikolata, dondurma ve unlu mamulleri bir araya getiren yeni bir perakende modeline dönüştürüldü.

Kahve Dünyası, büyüme stratejisinde franchise sistemi yerine mağazaların büyük bölümünü kendi işletmesiyle dikkat çekti. Marka bugün Türkiye’de 40’tan fazla şehirde 300’ün üzerinde mağazaya ve yaklaşık 1000 satış noktasına ulaştı.

KAHVE DÜNYASI YURT DIŞINA DA AÇILDI

Kahve Dünyası’nın Türkiye dışındaki ilk mağazası 2011 yılında Londra Piccadilly Circus’ta açıldı. Marka daha sonraki yıllarda Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi farklı pazarlarda da faaliyet göstermeye başladı.

GRUBUN CİROSU 1,7 MİLYAR EUROYA ULAŞTI

Birol Altınkılıç’ın kurduğu yapı, yalnızca Kahve Dünyası ve Altınmarka ile sınırlı kalmadı. Altınmarka Grubu çatısı altında Altınmarka’nın yanı sıra Detay Çikolata, Detay Kahve, Detay Unlu Mamuller ve Dondurma, Kahve Dünyası, Baylan ve Alcao gibi şirket ve markalar bulunuyor.

Forbes Türkiye’nin 2025 yılında yayımladığı verilere göre Altınmarka Grubu, 2024 yılını 1,7 milyar euro konsolide ciroyla tamamladı.

SERVETİYLE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Birol Altınkılıç, Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında yer almasının yanı sıra servetiyle de gündeme gelmişti. Altınkılıç, 2020 yılında Forbes’ın “En Zengin 100 Türk” listesinde 500 milyon dolarlık servetiyle yer aldı.

Ancak Altınkılıç’ın iş dünyasındaki en önemli mirası, 1992 yılında başlattığı girişimin yıllar içerisinde ulaştığı büyüklük oldu. Endüstriyel kakao ve çikolata üretiminden perakende kahve zincirine uzanan geniş bir yapı oluşturan Altınkılıç, Türkiye gıda sektörünün önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı.