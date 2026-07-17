Ankara'da yaşayan Başak Subaşı, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde ailesinin yönlendirmesiyle bir kasapta kasiyer olarak çalışmaya başladı. Hedeflediği bölüme yerleşemeyince mesleki eğitim almaya karar veren Subaşı, Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Kasaplık Bölümü’ne kaydoldu.
Staj sürecinde tezgahın arkasına geçerek mesleği öğrenen Subaşı, Temmuz 2023’te ustalık belgesini aldı, Şubat 2024’ten itibaren ise usta öğretici olarak görev yapmaya başladı.
ETİN KOKUSUNDAN BİLE RAHATSIZ OLUYORDU
Mesleğe başlamadan önce vegan bir yaşam tarzı sürdürdüğünü ve hiçbir hayvansal ürünü tüketmediğini belirten Subaşı, kasapta çalışmaya başladıktan sonra bu durumun değiştiğini ifade etti. Kurban Bayramı dönemlerinde et kokusundan rahatsız olduğunu söyleyen Subaşı, iş yerinde bu süreci önce yumurta, ardından çalışma arkadaşlarının ikram ettiği etleri tüketerek aştığını belirtti.
Sakatat tüketmediğini ancak bunu hazırlamanın da işinin bir parçası olduğunu dile getiren Subaşı, mesleğini yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.