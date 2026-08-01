İş adamı Faruk Aktarlı, vekâlet verdiği ağabeyi ve yeğeni tarafından yaklaşık 300 milyon dolarlık mal varlığının usulsüz şekilde devredildiğini iddia ederek 2021 yılında başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor. Aktarlı, çok sayıda otel, arazi ve işletmesini geri alabilmek için yargı yoluna başvurduğunu söyledi.

ŞÜPHE UYANDIRAN ORTAKLIK PAYI DEVRİ

Sabah'ta yer verilen habere göre Aktarlı, sürecin 2021 yılında İzmir'de satın aldığı bir arazideki ortaklık payının bilgisi dışında başka bir şirkete satıldığını fark etmesiyle başladığını öne sürdü. Aktarlı, satışın iptalini talep ettiğini ancak sonuç alamayınca konuyu yargıya taşıdığını belirtti.

"190 MİLYON LİRALIK BORÇ ŞİRKETİME YÜKLENDİ"

Yaşadıklarını anlatan Aktarlı, ağabeyi Raif Aktarlı'nın bir dönem şirketlerini yönetmesi için vekâlet verdiğini ifade ederek, "Siyasete atılmayı planladığım dönemde şirketlerime geçici süreyle bakmaları için vekâlet verdim. Ancak mal varlığımı elimden almaya çalıştılar. Evrakta sahtecilik yapılarak şirketimin üzerine 190 milyon liralık borç yüklendi. Bu nedenle 12 aracım iki yıldır yediemin otoparkında bekliyor. Şirket içindeki görevime son verip kendilerini atadılar, mal varlıklarımı da kendi aralarında devrettiler." dedi.

GERİ ALINAN OTELLERDE HASAR İDDİASI

Mahkeme kararlarıyla bazı taşınmazlarını geri aldığını belirten Aktarlı, Manisa'daki iki otelini teslim aldığında ciddi zararlarla karşılaştığını öne sürdü. Aktarlı, "Dükkânlar yakılmış, kabinler yıkılmış, otelin anahtarları ve bilgisayarları çalınmış, kablo tesisatları kesilmişti. İşlettikleri dönemde müşterilere de kötü davranmışlar. Bu nedenle otellerimin ismini değiştirmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

"14 OTELİM VE ARAZİLERİM HÂLÂ ELLERİNDE"

Mal varlıklarının önemli bir bölümünü henüz geri alamadığını söyleyen Aktarlı, "Ellerinde hâlen 14 otelim, arazilerim ve işletmelerim bulunuyor. Bunların toplam değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu düşünüyorum. Bu varlıkları çocukları arasında paylaştırmış ve ortaklarına devretmişler. Hukuk mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim." diye konuştu.

"LEGACY OTTOMAN OTELİ ŞU ANDA KAÇAK ŞEKİLDE İŞLETİLİYOR"

Hukuki süreçte yeni sorunlarla da karşılaştığını dile getiren Aktarlı, İstanbul Fatih'teki 175 odalı Legacy Ottoman Oteli'nin yaklaşık iki ay önce mahkeme kararıyla kendisine verildiğini belirtti. Ruhsat işlemlerini tamamlayarak oteli yeniden işletmeye açmak istediğini ifade eden Aktarlı, "Mahkeme kararına rağmen içeride bulunan kişiler çıkarılmadı. Belediye ve emniyete başvurdum ancak sahte belgeler gösterildiğini söylediler. Otel şu anda kaçak şekilde işletiliyor. Ayrıca kapıda bana saldırmaları için bazı kişilerin tutulduğu iddiasıyla da şikâyette bulundum." dedi.