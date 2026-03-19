Demokratik Kongo vatandaşı iş adamı Serge Lusamba Kasanda, 2022’de Türkiye’ye geldi. Yatırım yaparak vatandaşlık almayı ve Türkiye’ye yerleşmeyi isteyen Kasanda, Elasan Gayrimenkul Danışmanlık şirketiyle irtibata geçti. Şirket yetkilileri, Kasanda’ya 400 bin dolar değerinde konut alırsa Türk vatandaşlığı alabileceğini söyledi.

HARÇ ÜCRETİNİ VEKİLE ATTI

BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre; yetkililer, Kasanda’yı AKP’li Milletvekili Seyithan İzsiz’in sahibi olduğu Delta Gayrimenkul İnşaat şirketine götürdü. Kasanda, bu şirketten 420 bin dolar karşılığında 2+1 odalı iki daire satın aldı.

Ekspertiz raporu ve harç için 18 bin 230 doları da şirketin ortağı olan Seyithan İzsiz’e gönderdi. Kasanda’ya ayrıca Büyükçekmece’den 230 bin dolara bir daire daha satıldı.

ARKA ARKAYA YIKILDI

Yaptığı yatırımlarla vatandaşlık aldığını düşünen adam, 2023 yazında tapusunu almaya Türkiye’ye geldi. 2+1 olarak aldığını zannettiği dairelerin 1+0 net 30 metrekare olduğunu tapuda öğrenen Kasanda ilk şoku yaşadı. Türkiye’nin vatandaşlık verme uygulamasının Demokratik Kongo’yu kapsamadığı ortaya çıkınca ikinci şoku yaşayan Kasanda, dolandırıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yapılan incelemede Esenyurt’taki evlerin en fazla 90 bin, Büyükçekmece’dekinin ise 132 bin dolar değerinde olduğu anlaşıldı.

DOLAR KURUYLA YİNE ZARAR

5 Şubat 2026’da tamamlanan yargı sürecinde de ilginç bir karar çıktı. Kasanda, Esenyurt’taki iki daire için 1 dolar 17 TL iken 438 bin dolar yani yaklaşık 7.5 milyon TL ödemişti. Dava açıldığında ise 1 dolar 34 TL’ydi ve ödenen ücretin değeri yaklaşık 15 milyon TL’ye ulaşmıştı.

Kasanda ücreti faiziyle birlikte talep ederken mahkeme 8 milyon 450 TL ödenmesine hükmetti. Yargılama gideri ve vekalet ücretinin ise Kasanda’dan alınması kararı verildi.