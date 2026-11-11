Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Akın Gürlek’in YENİ Partili Turan Taşkın Özer’e yönelik sözleri tepkiyle karşılandı.

Özer, YENİ Parti lideri Özgür Özel’in, Bakan Gürlek hakkındaki tapu iddialarını gündeme getirerek, “Mahkemeye pasif tapu kayıtlarını göndermediniz. Ondan sonra çıkıp adalet var diyeceksiniz, böyle yargı mı olur?” dedi.

Bakan ise konuyu İBB davasındaki itirafçılara getirdi:

“Adem Soytekin ne diyor biliyor musun? ‘6 Mart 2025’te Florya’da bir toplantı yapıldı. Orada toplanan paralar Turan Taşkın Özer’in evine götürüldü’ dedi. Eğer sen milletvekili olmasaydın, evin aranacaktı. Bunu sen de biliyorsun. Sen paraları o gün taşıdın. İmamoğlu’nun avukatısın. Fezleken TBMM’de duruyor. Gel senin fezlekeni de benimkini de kaldıralım.”

‘HUKUKU ÇİĞNEDİNİZ’

TİP’li Sera Kadıgil “Milletvekilini tehdit ediyor, atanmış bakan hüküm açıklıyor’’ diye konuştu. EMEP’li Sevda Karaca da “Burada milletvekilini tehdit edemezsiniz’’ dedi. Özer ise “Bakan Bey burayı mahkeme salonu sandı herhalde’’ sözleriyle tepki gösterdi. YENİ Partili Süleyman Bülbül de Gürlek’e “Milletvekiline suç isnadında bulundunuz, hukuk dışına çıktınız. Adalet Bakanına yakışmaz’’ diye seslendi.

Halktan af dileyip ifadenizi hazırlayın

TBMM’de Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in istifasını istedi. Baş, AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın 50 gün sonra tutuklandığını, kendi bakanlığına fahiş fiyattan dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın ise ‘Elini kolunu sallayarak gezdiğini’ söyledi.

Erkan Baş “Pankart asan aynı gün, Fatma Betül Sayan Kaya ise 50 gün sonra tutuklanıyor. 50 günde hangi delilleri kararttı acaba?” diyerek, “Halktan af isteyip etkin pişmanlık ifadenizi hazırlayın’’ sözleriyle tepki gösterdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise Gürlek’e “Bu ülkede güce göre karar yazıldı, günaha göre hüküm okundu. Bu uydurma sistemin sanığı olarak yargılanacaksınız’’ dedi.

AKP’ye geçen Çakır hakaretler yağdırdı

CHP’den yaklaşık 8 ay önce istifa edip asker selamı vererek AKP’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP ve YENİ Partili vekillere ‘’Lan utanmaz şerefsiz, köpek’’ diye hakaret yağdırdı.

‘UTANMAZ, ŞEREFSİZ’

Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde YENİ Partili Vehbi Bakırlıoğlu, panik atak hastası Manisa il Başkanı İlksen Özalper’in cezaevinde yaşadıklarını anlatırken Çakır ile aralarında tartışma çıktı. Bakırlıoğlu’nun, şahitlik yaptığı bir olayda yalan söylendiğini savunması üzerine Çakır “Sensin lan yalancı’’ diye bağırdı. Bakırlıoğlu “Yalancıya yalancı denir’’ cevabını verdi. YENİ Partili Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da AKP’li Çakır’a ‘Buranın havasını pisletiyorsun’’ dedi.

Tartışmada “Utanmaz şerefsiz, köpek, pis herif” diyen AKP’li Çakır’ın, YENİ Partili Özgür Karabat’a da “Defol git, İmamoğlu’nun köpeği” ifadelerini kullandı.

Gürlek, cezaevinde eziyete sessiz kaldı

Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde YENİ Partili Asu Kaya, tutuklu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Silivri Cezaevi’nde yaşadığı sorunları anlattı.

‘SİNKAFLI KÜFÜRLER’

YENİ Partili Kaya, 7 Kasım günü ziyaret ettiğini belirttiği Hürriyet’e yapılan eziyetlere ilişkin Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama istedi ancak cevap alamadı.

Kaya şunları söyledi:

“Devletin gözetimi altındaki Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet 5 Kasım’da itirazına rağmen SEGBİS odasına alındı. Küçücük odada dosyasıyla ilgili olmadığını söylediği erkeklerle baş başa bırakılıp, cinsel içerikli, sinkaflı küfürler arasında bir saat bekletiliyor. Eşi ve savunmasız kalan çocuğu için yaşadığı kaygıyı aktardı. Kendi dosyasına dair tek cümle kuramadan SEGBİS bağlantısı kesiliyor. Söylemediği ifadeler tutanağa yazılıyor. Kötü muamele iddiasını araştıracak mı sınız?’’