Özel hastanelere gücü yetmeyen vatandaş aylar sonrasına muayene sırası bulabilirken, milletvekilleri ile yakınlarının tedavi, sağlık malzemesi ve ilaç giderleri bütçeden karşılandı. Meclis’in sekiz aylık sağlık faturası 167 milyon 814 bin liraya ulaştı. Milletvekilleri ve yakınlarının sağlığı için halkın cebinden her gün ortalama 691 bin, her saat yaklaşık 28 bin 800 lira yani bir asgari ücretten fazla tutar çıktı.

YAKINLARI DA BÜTÇEDEN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, TBMM’de görev yapan 592 milletvekili ile yakınlarının tedavi ve sağlık malzemesi giderleri 2026’nın ocak-ağustos döneminde 165 milyon 252 bin lirayı buldu. Aynı dönemde milletvekilleri için bütçeden 2 milyon 562 bin liralık ilaç gideri ödemesi yapıldı. Meclis’in sekiz aylık toplam sağlık faturası 167 milyon 814 bin liraya çıkmış oldu.

Tedavi ve sağlık malzemesi harcamaları ocakta 13 milyon 939 bin, şubatta 19 milyon 925 bin, martta 15 milyon 424 bin, nisanda 25 milyon 580 bin, mayısta 15 milyon 222 bin ve haziranda 30 milyon 16 bin lira. Milletvekilleri ve yakınlarının tedavi ve sağlık malzemeleri için temmuzda 21 milyon 220 bin, ağustosta 23 milyon 926 bin lira ödendi.

İLAÇ MASRAFLARI

Milletvekillerinin ilaç giderlerindeki artış ise dikkat çekti. İlaç faturası ocakta 16 bin, şubatta 34 bin, martta 28 bin, nisanda 119 bin, mayısta 3 bin ve haziranda 234 bin lira oldu. Harcama temmuzda 698 bin liraya, ağustosta ise 1 milyon 430 bin liraya yükseldi. Böylece ilaç gideri ağustosta bir önceki aya göre iki katına çıktı.

HASTANEDE HER BRANŞTAN DOKTOR VAR

Meclis yerleşkesi içerisinde yer alan hastane tam teşekküllü. Milletvekilleri, meclis personeli ve hak sahiplerine sağlık hizmeti sunuyor. Hastanenin başhekimliğini Prof. Dr. Mustafa Şahin yürütüyor. Daha önce sağlık merkezi olarak anılan yapı, sonra Meclis Devlet Hastanesi oldu.