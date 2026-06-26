Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 23 Ağustos 2025'de MHP'nin düzenlediği etkinlikte konuşmuş ve Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:



"“Anahtar Parti ismiyle kurduğu partiyle Türkiye'nin dört bir yanında, hayatı boyunca hiç olmadığı ülkücülüğünü hatırlatarak, kitlelere ülküdaşlarım diye hitap ederek provoke etmek isteyen gafil, densizliklerine devam ediyor.



Sen gittiği yere sığamayan, egosu ve nefsinden başka kıble tanımayan bir adamsın. Bugün istismarını yaptığın Muhsin Yazıcıoğlu ile yollarının nasıl ayrıldığını ben ve ülkücü hafızaya sahip binlerce arkadaşım biliyor. Biraz daha haddini aşarsan dilinden düşürmediğin Yazıcıoğlu ile akıbetlerinizin nasıl bittiğini anlatmak bir ülkücü olarak hepimizin boynuna bir vebal haline gelir. Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun"



Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu



MONTAJ DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER KENDİ HESABINDAN ÇIKTI



Ağıralioğlu ve Bulut üzerinde kurulan temasların ardından söz konusu konuşma yeniden sosyal medyada dolaşıma sokuldu.



Ağıralioğlu, dün kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtta söz konusu videoyu Yücel Bulut’a sorduğunu belirterek “Yücel Bey’e videoyu gönderdim. ‘Ben bunu yeni gördüm’ dedim. Yücel Bey de yeni gördüğünü söyledi ve ‘Abi, montajlanmış’ dedi” ifadelerini kullandı.





MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut



Bulut'un 'montaj' olduğunu öne sürdüğü videonun 24 Ağustos 2025 tarihinde kendi Facebook hesabından yayınlandığı ve paylaşımın halihazırda hesabında durmaya devam ettiği ortaya çıktı.







