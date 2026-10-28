Özel hastanelerin ücretleri cep yakıyor, devlet hastanelerinde randevu, eczanede ise ilaç peşinde koşuluyor. Vatandaş bir randevu için aylarca beklemek zorunda kalırken, eski ve yeni milletvekilleri ile ailelerinin sağlık giderleri bütçeden karşılanıyor.

Milletvekilleri ve yakınlarının tedavi ve ilaç giderleri için bu yıl ilk 9 ayda bütçeden 190 milyon lira çıktı. Meclis’in sağlık faturası günlük ortalama 696 bin lira, saatlik 29 bin liraya ulaştı ve asgari ücreti geçti. Asgari ücret 28 bin 75,50 TL. Sadece Eylül ayında 22 milyon 179 bin lira harcandı.

İLACA 4 MİLYON TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre milletvekili ve yakınlarının tedavi, sağlık malzemesi ve ilaç giderleri için 2026’nın ocak–eylül döneminde toplam 189 milyon 993 bin 679 lira harcandı. Dokuz aylık faturanın 186 milyon 35 bin 517 lirasını tedavi ve sağlık malzemesi giderleri, 3 milyon 958 bin 162 lirasını ise ilaç ödemeleri oluşturdu.

EN FAZLA AĞUSTOS’TA

Tedavi ve sağlık malzemesi giderleri ocakta 13 milyon 939 bin lira olurken, en yüksek harcama, temmuzda 21 milyon, ağustosta 23 milyon ve eylülde 20 milyon 782 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Ocak–eylül döneminde vekil ve yakınlarının, tedavi, sağlık malzemesi ve ilaç giderleri için bütçeden günlük ortalama 695 bin 948 lira çıktı. Saatlik ortalama harcama ise 28 bin 998 liraya ulaştı.