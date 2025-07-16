Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, bankacılık uygulamalarında yüksek faizlerin geçerli olmasına neden olurken, banka ve kredi kartı üzerinden yapılan işlemlere uygulanan 'pos komisyonları' son yıllarda hızla artışa geçti.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, pos komisyonlarının artması üzerine esnafın başvurduğu alternatif yolları kapatırken, 'IBAN ile ödeme alma' gibi uygulamalara ilişkin denetimleri sıklaştırıyor. Bu durum esnafın artan komisyonlar nedeniyle ürünlerine peş peşe zam yapmasına neden olurken, yüksek komisyon oranları geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da düzenlenen AKP kampının da gündemine taşındı.

ŞİMŞEK İTİRAF ETTİ, DEVREYE ERDOĞAN GİRDİ



Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, kampta ekonomi üzerine yürütülen tartışmalarda AKP'li milletvekilleri, yüksek pos komisyonları nedeniyle esnafın şikayetçi olduğunu belirtti ve mevcut komisyonların sıfırlanmasını teklif etti.



Bakan Şimşek, vekillerden gelen talebin uygulamasının mümkün olmadığını belirtirken, tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT 'YARIYA İNDİRİLSİN'



Söz konusu sıkıntıların ardından Bakan Şimşek'in komisyon oranlarının sıfırlanamayacağına yönelik sözlerine ekleme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imkanların zorlanarak “en azından yarıya indirin” şeklinde talimat verdiği öne sürüldü.