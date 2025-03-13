TBMM Genel Kurulu'nda bugün, doğayı koruma amacı taşımadığı, aksine sermayeye yeni rant alanları açan ve ekolojik yıkımı derinleştiren bir düzenleme olduğu gerekçesiyle eleştirilen İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyordu.
MUHALEFET YOKLAMA İSTEDİ
Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da siyasi parti gruplarının önerilerinin görüşülmesi sırasında muhalefet milletvekilleri tarafından yoklama istendi.
SALI GÜNÜ TOPLANACAK
İki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle TBMM Genel Kurulu birleşimi, 18 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı.