Özel Haber / İlayda Çolakoğlu

13 aylık çocuğunu 2 aylığına Suriye’deki babasının yanına gönderen Ella Gürsu, babanın çocuğu geri getirmemesi üzerine adli makamlara başvurdu. Aile Mahkemesi’nin "çocuğun tedbiren anneye teslimi" kararına ve Sulh Ceza Hakimliği’nin çıkardığı yakalama emrine rağmen evladına kavuşamayan anne, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatik temas talep ediyor.

"3 AYDIR EVLADIMI GÖREMİYORUM"

3 aydır çocuğuna ulaşamadığını belirten anne Ella Gürsu, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Hiçbir uyku gözüme girmedi... Bir anne olarak elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. 1 dakika bile benim için çok zor, 3 aydır göremiyorum..."

Anlaşmaya göre çocuğun 14 Eylül'de Türkiye'ye dönmesi gerektiğini belirten Gürsu, babadan gelen son mesajı ve yaşanan kopuşu şöyle anlattı:

"Eylülün 14'ünde okulların açıldığı gün, daha önceden de anlaştığımız gibi benim oğlum da Suriye’den dönecekti. Babasıyla ayın 13’üne kadar yazışmalarımız vardı her gün... Ve o gün son mesajını aldım: 'Ben Rusya’da yaşamak istemiyorum, oğlumla beraber yaşamak istiyorum... Velayeti bana vermezsen iletişim kurmamız mümkün olmayacak.'"

MAHKEME KARAR VERDİ, BABA ARANIYOR

Gelişmeler üzerine adli makamlara yapılan başvuru sonucunda Aile Mahkemesi çocuğun tedbiren anneye teslim edilmesine karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği ise baba hakkında "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan yakalama emri çıkardı.

Mahkeme kararlarına rağmen çocuğun Suriye sınırları içerisinde alıkonulduğunu vurgulayan Gürsu, ilgili bakanlıklara ilettiği talebini şu sözlerle tamamladı:

"Yakalama emrini hem Adalet Bakanlığı’na hem de Dışişleri Bakanlığı’na gönderdim. Tutanak bende, yakalama emri benim elimde ama benim çocuğum benim elimde değil... Türk vatandaşı bir çocuğum, 1 yaşındaki çocuğum şu anda Suriye’de ve hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum."