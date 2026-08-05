İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı.



Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.

Hür Ağbaba'nın gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeleri Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Elçi, Sözcü TV yayınında operasyonun detaylarını şöyle anlattı:

Hür Ağbaba ve onunla beraberinde iki şüpheli gözaltına alındı. Daha önce tutuklanan kişilerin Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile hareket ettikleri yönünde bilgi var. Peki neydi bu Egeşehir yapılanması? Tunç Soyer döneminden kalan bir kooperatif var. O binaların tamamlanması ve ihale süreçlerine ilişkin olarak yürütülen operasyonlar vardı hatırlanacağınız üzere. Bu operasyonlar kapsamında da Egeşehir Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Süleyman Ekinci, İZBETON eski Genel Müdürü Hüseyin Sezer ile iki inşaat firması gözaltına alınmıştı. 5 Ağustos tarihlerinde bu tarihlerde gözaltına alınmıştı ve bu operasyon Tugay dönemine ilişkin olarak yapılan ilk operasyоn olması açısından da dikkat çekmiştir. Cemil Tugay'ın dönemine ilişkin olarak yapılan ilk operasyondu bu.

Bu ihaleleri alan iki önemli firmanın çok ciddi rakamlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne işler yaptığı üzerinde duruluyor bu operasyonda. İkmal ihalelerinin olduğu iddiaları vardı. Cemil Tugay döneminde başlayan kooperatif ikmal ihaleleriyle İhalelerin hangi firmalara verildiği, o firmaların bağlantıları üzerinden yapılan bir operasyondu bu. Aynı zamanda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı o soruşturma kapsamında da jandarma komutanlığı ekiplerince Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik Teknoloji Anonim Şirketi'ne yönelik bu düzenlenmişti bu operasyonda. Bu ihale operasyonunda mesela iddialar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları çerçevesinde yürütülmüştür. Soruşturma dosyasında şöyle bir iddia da var. Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çeşitli kamu ihalelerine mesela ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülmüştü.

Cemil Tugay'ın yaptığı Örnekköy'deki üçüncü ve dördüncü etap kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçlerinin bu Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü böylece aynı yapının işte hem ihale sürecinde hem de denetimin aşamasında etkili olduğu ve çıkar ilişkililerinin olduğu denetim mekanizması yönünden de değerlendirildiği iddiaları vardı. Şimdi bu sabah saatlerinde yapılan bu iki gözaltı da Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba dahil iki kişinin gözaltına alınması da Bu Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri ve işte bu kooperatif üzerinden çıkar ilişkileri olduğu iddiası var. Bununla ilgili bir bağlantılı gözaltı olduğu iddiası gündemde şu an.

DÜN FEZLEKESİ HAZIRLANMIŞTI



Dün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırladı.



İki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen dosyada, 'zincirleme şekilde rüşvet almak' iddiası yer alıyor.



Bugün ise Ağbaba'nın yakınında bir isim, ağabeyi gözaltına alındı.