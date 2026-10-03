Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntü geldi.
Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, tedavisi Malatya'da devam eden Ağbaba'yı hastanede ziyaret etti.
Çiler, ziyaret sırasında Ağbaba ile birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Çiler paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Malatya Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Sayın Veli Ağbaba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Veli Ağbaba'ya acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum."
Ağbaba'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.