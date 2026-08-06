Yeni Parti’nin öne çıkan isimlerinden Veli Ağbaba'nın yakın çalışma arkadaşları ve aile bireylerine yönelik yürütülen soruşturmalar dikkat çekiyor. Son dönemde danışmanı Özlem Akyılmaz ile makam şoförü Gaffar Çiçek'in tutuklanmasının ardından yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve son olarak ağabeyi Hür Ağbaba da farklı soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

ÇEVRESİNDE DÖRT İSİM HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Özlem Akyılmaz (Danışmanı): İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaffar Çiçek (Makam Şoförü): CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Can Ağbaba (Yeğeni): İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hakkındaki soruşturma sürüyor.

Hür Ağbaba (Ağabeyi): İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alındı. Savcılık, işlemin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibat iddiası kapsamında yapıldığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor ve hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.