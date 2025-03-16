Şanlıurfa'da 730 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Vali Şıldak, eğitimde yaşanan sıkıntıları çözmek için 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun gerekliliklerini yerine getireceklerini söyledi. “Amacımız ceza vermek değil, çocuklarımızı okula kavuşturmak” diyen Vali Şıldak, hiçbir öğrencinin eğitimden uzak kalmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Okula Gitmeyen Öğrencinin Velisine Ceza Uygulanıyor mu? Türkiye’deki Mevzuat

Türkiye’de eğitim, 8 yıl ilköğretim ve 4 yıl ortaöğretim olmak üzere toplam 12 yıl zorunludur. Zorunlu eğitim çağında olup okula gitmeyen öğrenciler için velilere cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Devamsızlık Takip Süreci

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliklerine göre, zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devamsızlığı sıkı bir şekilde takip ediliyor. Öğrencinin 20 gün veya daha fazla devamsızlık yapması halinde okul yönetimi, veliyi yazılı olarak uyarıyor. Eğer öğrenci okula gitmeye devam etmezse, idari para cezası ve yasal süreç devreye giriyor.

Velilere Para Cezası ve Yasal İşlemler

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, veliler çocuklarının eğitim hakkını güvence altına almakla yükümlüdür. Devamsızlık yapan öğrenciler için:

Öncelikle veliye resmi uyarı yapılıyor.

Günlük 257 TL idari para cezası uygulanabiliyor.

15 gün içinde çözüm sağlanmazsa, toplamda 11 bin TL’nin üzerinde idari yaptırım uygulanabiliyor.

Sürekli devamsızlık halinde dosya savcılığa bildirilebiliyor.

Öğrencinin Okula Gitmemesi Suç Sayılabilir mi?

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre, bir öğrencinin bilinçli olarak okula gönderilmemesi, çocuğun eğitim hakkının ihlali olarak değerlendirilebilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim ihmali durumlarında devreye girerek aileler hakkında yasal işlem başlatabilir.

Hangi Durumlarda Devamsızlık Kabul Edilebilir?

Bazı durumlarda öğrencinin okula gitmemesi geçerli bir sebep sayılabilir:

Sağlık raporu ile belgelenmiş hastalıklar. Zorunlu taşınma veya doğal afet gibi olağanüstü haller. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış uzaktan eğitim programları.

Özel Okullarda ve Açık Öğretimde Durum Farklı mı?

Özel okullarda da zorunlu eğitim yasası geçerlidir.