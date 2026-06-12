Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminden itibaren milyonlarca aileyi ilgilendiren yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Yapılması öngörülen düzenlemeyle, okul öncesi eğitime ya da ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocukların velileri de eğitim sürecine aktif şekilde dahil edilecek.

Yusuf Tekin, "Ebeveyn Okulu" adı verilen yeni bir program üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bakan Tekin, hâlihazırda uygulanan uyum haftası kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin derslere diğer öğrencilerden bir hafta önce başladığını hatırlatarak, benzer bir hazırlık sürecinin veliler için de planlandığını belirtti. Taslak aşamasındaki uygulamaya göre, çocukları ilk kez eğitim hayatına adım atacak anne ve babalar bir hafta sürecek özel bir eğitim programına katılacak.

ZORUNLU OLACAK

Bakanlık, söz konusu programın gönüllülük esasına göre değil, zorunlu katılımla yürütülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.