Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son günlerde özel eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik artan şüpheli telefon aramaları nedeniyle resmî bir uyarı yayınladı. Bakanlığın adını kullanarak aileleri arayan ve çocukların evlerine gelmek isteyen kişilerin dolandırıcılık amaçlı hareket ettiğini belirten MEB, vatandaşlara “kesinlikle itibar etmeyin, emniyetle irtibata geçin” çağrısı yaptı.

BAHANEYLE EVE GELMEK İSTİYORLAR

Bakanlığa bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bazı kişilerin MEB adına arama yaparak “öğrencilerin eğitim ortamını görmek” ya da “tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek” bahanesiyle velilerden adres ve kişisel bilgi talep ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel müdürlüğümüzün böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu tür taleplerin Bakanlığımızla hiçbir ilgisi yoktur. Velilerimizin bu tür aramalara itibar etmemeleri, kimlik, adres ve okul bilgilerini paylaşmamaları büyük önem taşımaktadır.”

"HEMEN EMNİYETİ ARAYIN"

MEB, aileleri kişisel bilgi paylaşmamaları konusunda uyarırken, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal emniyet birimlerine başvurmaları gerektiğini vurguladı. Bakanlık, yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçmek için tüm velilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

VELİLERE AÇIK UYARI YAPILDI

Dolandırıcıların, özel eğitim öğrencilerini hedef alarak ailelerin hassasiyetini suistimal etmeye çalıştığı belirtilirken, özellikle kimlik, adres ve okul numarası gibi bilgilerin hiçbir koşulda telefonla paylaşılmaması gerektiği ifade edildi.