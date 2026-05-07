Venedik Bienali’nde tartışma yaratan görüntüler ortaya çıktı. İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenen etkinlikte sergilenen performans, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

VÜCUDUNU KULLANARAK ÇAN ÇALDI

Etkinlik kapsamında bir kadın performans sanatçısı, tamamen çıplak halde büyük bir kilise çanına baş aşağı asılarak gösteri gerçekleştirdi. Sanatçının vücudunu kullanarak çanı çaldığı anlar, Bienal ziyaretçileri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kişiler performansı “çağdaş sanat” ve “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirirken, bazıları ise görüntüleri rahatsız edici bularak sert bir şekilde eleştirdi.

Sanat çevrelerinde farklı yorumlara neden olan performansın, önümüzdeki günlerde de konuşulmaya devam etmesi bekleniyor.