Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Maratonu ve Festivali, bugün (Cumartesi) başlıyor.

Binlerce sporcu gondollu Porsuk Çayı çevresinde ve şehrin simge yapıları Sazova Sanat Parkı, Masal Şatosu,Modern Müze, Balmumu Müzesi çevresindeki parkurlarda yarışacak.

Efsane Başkan Yılmaz Büyükerşen, “Eskişehir’i Ayşe kızıma emanet ediyorum” demişti.

İLK KADIN BAŞKAN

Eskişehir’in 146 yıllık belediyecilik tarihinde ilk kadın belediye başkanı seçilen Ayşe Ünlüce’nin girişimi ile düzenlenen Festivalde müzik konserleri de yer alıyor. Bugün başlayacak olan festivalde müzik gösterilerinin ve konserlerin yanı sıra, gün boyu sürecek olan ve dileyen herkesin katılabileceği, yoga, fitness, crossfit, pilates ve zumba etkinlikleri de yapılacak.

MARATON YARIN

Türkiye Atletizm Federasyonu programında da yer alan Maraton yarışı ise 16 Ağustos Pazar günü saat 08.00’de başlayacak. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın pek çok ülkesinden binlerce sporcu Eskişehir’de buluşacak.

Maraton, Çocuk Koşusu, Paralimpik Koşu ve Şirketler Koşusu kategorilerinde yapılacak.