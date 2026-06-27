ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Aragua eyaletindeki El Limon bölgesinin yaklaşık 35 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu açıkladı. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İKİ BÜYÜK DEPREMLE SARSILMIŞTI

Venezuela, 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle büyük yıkım yaşamıştı. USGS verilerine göre, depremlerden biri Yaracuy eyaletindeki Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda, diğeri ise San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelmişti.

ÖLÜ SAYISI 1430'A YÜKSELDİ

Resmi açıklamalara göre, iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e yükseldi. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.