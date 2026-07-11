Venezuela'da yaşanan şiddetli sarsıntıların ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, felakete ilişkin güncel verileri paylaştı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 229 artarak 4 bin 118'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu bildirdi.

Depremde en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletine bağlı Macuto bölgesinde altyapı onarım çalışmaları hız kazandı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Devlet kanalı VTV tarafından yayınlanan ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Rodriguez, eyaletteki elektrik hizmetinin yüzde 96 seviyesinde toparlandığını ve 21 elektrik trafo merkezinin tamamen devreye alındığını ifade etti.

Bölgedeki içme suyu dağıtımının da yüzde 84'ünün yeniden sağlandığını kaydeden Rodriguez, yıkımın yaşandığı ve şebekenin çöktüğü alanlara ise tankerlerle su sevkiyatının sürdürüldüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremin meydana geldiğini rapor etmişti.

Yaşanan felaketin ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 26 Haziran'da yapılan açıklamada, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyeti 6,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.