Venezuela'da art arda yaşanan 7.1 ve 7.3 büyüklüğündeki depremler sebebiyle enkaz altında kalan depremzedeleri çıkartıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Deprem, metrelerce yükselen gökdelenlerin yerle bir olmasına ve anayolların paramparça olmasına neden oldu.

Honduras'ta bir su borusu patlayınca insanların mahsur kaldığı enkazlarda bir de su baskını yaşandı.

Kurtarma çalışmaları sürerken; yıkılmış merdivenlerden atlayarak kaçan, evlerinini altına mahsur kalan Venezuela vatandaşları yaşadıkları dehşeti aktardı.

'12 KATIL EV, 3 KATA İNDİ'

Karakas'ın batısındaki Caricuao sakinlerinden biri gazeteciye “Kardeşim, evimin yıkıldığını hissettim. Bir an 'Buraya kadarmış' dedim” diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

Komşularının bir hidrolik kriko bularak yardım etmesi sayesinde nihayet enkazdan çıkabilen başka bir kadın ise yaşadıklarını “Evde mahsur kaldım. Demir kapı yamulunca kaçmayı başaramadım" dedi.

Kadın, "Burada, Los Ilustres'te üç kez sarsıntı oldu" diye ekledi. Aynı binadan bir başka depremzede ise üçüncü sarsıntının binanın çökmesi olabileceğini söyledi.

Bazıları ise kurtulan kadın kadar şanslı olamadı. Venezualılar kayıp ailelerini enkazın altında arıyor

Akrabasının durumundan endişe eden bir kadın, sosyal medya üzerinden “70 yaşında ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan kuzenimin durumu hakkında bana bilgi verecek biri var mı?" diyerek yalvardı. Benzer istekler, Venezuela sosyal medyasında yankılandı.

Enkaz altından çıkarılan herkes ise ailesini bulamadı. Carasca'takonuşamayan bir çocuk, yavru köpeğiyle birlikte kurtarıldı ancak ailesi bulunamadı.

Bugün trajediye gömülen ve ülkenin en zengin yerlerinden biri olan Chacao sakinlerinden bir sanatçı ise"Evimin yanındaki yıkılan bina ruhumu paramparça etti. Orada tanıdığım çok insan vardı. 12 katlı bir bina adeta üç kat yüksekliğine indi" dedi.

'SU BORULARI PATLADI, DAİRELERİ SU BASTI'

Sarsıntıdan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Los Palos Grandes'te yaşayan bir kadın ise durumu “Dairemde her şey yerle bir oldu. Binanın su deposu patladı ve koridorlardan adeta su nehirleri akıyor" sözleriyle açıkladı.

Bir anne şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Burada, El Hatillo'da durum korkunçtu. Kızımın odası çatladı. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim” ifadesini kullandı.

Bir kilise cemaati üyesi ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “San Diego de Los Altos Kilisesi'ni iki yılı aşkın süredir büyük fedakarlıklarla onarıyoruz çünkü resmi bir yardım almadan çalışıyoruz. Depremle birlikte yaptığımız işlerin büyük bir kısmı yok oldu.”

Başkentin merkezinde oturan bir kadın ise, ailesinin yanına koştuktan sonra kurtarma çalışmalarına yardım etmeye başladı. Kadın “Ailem iyi durumda ama dairemiz kısmen yıkıldı” dedi.

El Marqués bölgesinden bir reklamcı ise, “Burada sarsıntı çok şiddetliydi. Tek yapabildiğim dua etmek oldu. Gözyaşlarımı tutamadım” itirafında bulundu.