Venezuela'da görev yaptığı sırada yaşamını yitirdiği açıklanan 33 yaşındaki Hintli denizci Rakesh Chauhan'ın ölümü, cenazesinin ülkesine gönderilmesinin ardından uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Ailenin talebi üzerine gerçekleştirilen ikinci otopside, cesette çok sayıda iç organın bulunmadığı iddiası soruşturma çağrılarını beraberinde getirdi.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VERİLDİ

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Deoria kentinde yaşayan Chauhan'ın, Kasım 2025'te bir ticaret gemisinde görev almak üzere Venezuela'ya gittiği belirtildi. Ailesine, genç denizcinin mayıs ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Cenazenin yaklaşık 60 gün içinde teslim edileceği ifade edilse de, aile naaşın beklenenden daha geç ulaştığını söyledi.

SENDİKADAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Hindistan Denizciler Sendikaları Federasyonu (FSUI) yaptığı açıklamada, Venezuela makamlarının cenazeyi herhangi bir otopsi raporu veya ölümün ayrıntılarını içeren resmi belgeler olmadan Hindistan'a gönderdiğini duyurdu.

Sendika, Hindistan'da yapılan resmi otopside cesette beyin, kalp, her iki akciğer, karaciğer, böbrekler, dalak, pankreas, mide ve bağırsaklar başta olmak üzere çok sayıda organın bulunmadığının tespit edildiğini öne sürdü. Açıklamada ayrıca boyundan kasık bölgesine ve kulaktan kulağa uzanan dikiş izlerinin görüldüğü, ölüm öncesine ait herhangi bir travma bulgusuna ise rastlanmadığı ifade edildi.

İKİNCİ OTOPSİDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Cenazenin Deoria'ya ulaşmasının ardından ilk incelemeyi yapan doktorlar, cesedin daha önce otopsi geçirdiğini değerlendirerek resmi izin olmadan işlem yapmadı. Daha sonra Bölge Hakimi'nin talimatıyla gerçekleştirilen ikinci otopside dikkat çekici bulgular ortaya çıktı.

ORGANLARIN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ

Raporda, cesedin yaklaşık bir ay boyunca derin dondurucuda muhafaza edildiği belirtilirken, kafatasının açıldığı ve boyundan kasık kemiğine kadar uzanan uzun cerrahi kesi izleri bulunduğu kaydedildi. Ayrıca beyin, tiroid, gırtlak, soluk borusu, kalp, akciğerler, mide, bağırsaklar, safra kesesi, dalak ve böbrekler dahil birçok organın yerinde olmadığı aktarıldı. Bu nedenle ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği ifade edildi.

‘GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ’

Denizcinin babası Ram Dev Chauhan, kendilerine oğullarının ölümüyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmediğini belirterek, ilk otopsi raporunun da paylaşılmadığını söyledi.

Aile, hem denizcilik şirketi hem de olayda sorumluluğu bulunan kişi veya kurumlar hakkında resmi soruşturma başlatılmasını talep ederken, ölümün tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor.

ORGANLAR NEDEN ÇIKARILDI?

Adli tıp uygulamalarında, ölüm nedenini belirlemek amacıyla kalp, böbrek, karaciğer ve diğer bazı organların otopsi sırasında incelenmek üzere çıkarılması olağan bir işlem olarak kabul ediliyor. Ancak bu olayda Venezuela makamlarının otopsi raporunu paylaşmaması ve organların akıbetine ilişkin resmi açıklama yapmaması, soru işaretlerinin büyümesine neden oldu. Olayla ilgili yetkililerden henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.