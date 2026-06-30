NASA araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) işlettiği Sentinel-1 uydusunun 25 Haziran'da afet bölgesinden elde ettiği radar verilerini analiz etti. Deprem sonrasında çekilen görüntüler, son bir yıla ait 65 referans görüntüsüyle karşılaştırılarak hasar tespiti yapıldı.

58 BİN 870 BİNA AĞIR HASAR ALDI

Analiz sonucunda, depremlerin etkilediği bölgelerde 58 bin 870 binanın ağır hasar aldığı veya tamamen yıkıldığı belirlendi.

'ANLI VERİ AKIŞI SAĞLAMAKTA'

NASA'dan yapılan açıklamada, uydu teknolojisinin afet yönetiminde kritik rol oynadığı vurgulanarak, "Uydular sahadaki ekiplerin depremin etkilerini değerlendirmelerine ve müdahale çalışmalarını yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik destek sunmakta, anlık görüntü ve veri akışı sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

1719 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremlerde 1719 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 34 kişi yaralandı.

MADDİ HASAR 6,7 MİLYAR DOLAR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesapladı. Öte yandan, yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi sayısı 68 bini aşarken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yetkililer, enkaz altındaki aramalar devam ettiği için can kaybının daha da artmasından endişe edildiğini belirtiyor.