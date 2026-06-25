Rodriguez, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi.
Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 188'e çıktığını aktaran Rodriguez, 1500'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.
Rodriguez, depremde çok sayıda binanın çöktüğünü, 200'den fazla kişinin hala enkaz altında olduğunu dile getirdi.
2 BÜYÜK DEPREM OLMUŞTU
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.
USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.