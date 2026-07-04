Venezuela Enformasyon Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından meydana gelen depremlere ilişkin yapılan son açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği ifade edildi.

16 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi. Bugüne kadar arama kurtarma çalışmalarında ise 6 bin 462 kişi kurtarıldı.

İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), tarafından açıklanan verilere göre, 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.