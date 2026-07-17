Venezuela'da haziran ayında meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olarak 4 bin 930'a ulaştı.

Milletvekili Jorge Rodriguez tarafından perşembe günü yapılan açıklamada can kaybının arttığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler yaklaşık 50 bin kişinin hâlâ kayıp olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kayıp kişilerin büyük kısmının enkaz altında kalmış olmasından endişe ediyor. Yaklaşık bir ay önce yaşanan felaket, ülkede on binlerce kişiyi doğrudan etkiledi.

Depremlerin ardından yaklaşık 17 bin kişi yaralanırken, evlerini kaybeden 21 bin 120 kişi sığınaklarda yaşamını sürdürüyor.

Bölgede yerel ekipler çalışmalarını sürdürse de depremzedeler devletin müdahalesinin geciktiğini savudu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞARISIZ

Al Jazeera'ye konuşan depremzedelerden Cinthia Pulido, depremin ilk anından itibaren yalnızca sivillerin ve bağımsız kişilerin anında yardıma koştuğunu, devletin desteğinin ise yeni yeni görülmeye başladığını ifade etti.

Bölgeye gönderilen uluslararası kurtarma ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanıp insani yardım aşamasına geçilmesiyle ülkeden ayrıldı.

Bir diğer depremzede Louismarez Paez ise çocuklarına ve annesine destek olmak için zor koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

Venezuela'nın 2015 yılından bu yana karşı karşıya olduğu ağır ABD yaptırımları, afet sonrası kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.