Venezuela, 25 Haziran 2026 tarihinde, saniyeler arayla gerçekleşen iki yıkıcı depremle büyük bir travma yaşıyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Yaracuy eyaletinin Yumare bölgesi yakınlarında 7,5, ardından sadece 39 saniye sonra San Felipe yakınlarında 7,2 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntılar, ülkenin geniş bir coğrafyasında ağır tahribata yol açtı.

Havalimanında Kabus Anları

Başkent Caracas'ın dünyaya açılan kapısı Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, depremin merkez üssü olmamasına rağmen sarsıntının şiddetiyle ağır hasar aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, terminal binasının şiddetle sallanmasıyla tavan panellerinin gürültüyle çöktüğü, alanı yoğun bir toz bulutunun kapladığı görülüyor. Yaşanan sarsıntının paniğiyle terminalde bulunan yolcular ve havalimanı personeli, can havliyle güvenli alanlara ulaşmaya çalıştı.

Deprem sonrası paylaşılan karelerde ise terminalin içler acısı durumu netleşti; tavan panellerinin tamamen yere indiği, metal taşıyıcı sistemin sarktığı ve zemin katmanlarının enkaz yığınına dönüştüğü gözlemlendi.

Olağanüstü Hal İlan Edildi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyururken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’nın meydana gelen yapısal hasar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak hava trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Rodriguez, depremlerin ardından 20'yi aşkın artçı sarsıntının kaydedildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: