Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ülkede geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde, enkaz bölgesinde çalışma yürüten üniformalı güvenlik güçlerinin, yıkıntılar altında olduğu öne sürülen bir kişiyi kurtarmak yerine, alandaki değerli eşyaları topladığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği iddiaya ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

CAN KAYBI 1430'A YÜKSELDİ

Ülkeyi sarsan afetteki son duruma dair verileri paylaşan Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a ulaştığını açıkladı. Rodriguez, afette yaralananların sayısının ise 3 bin 238'e yükseldiğini bildirdi. Sarsıntılardan en çok etkilenen yerleşim yerlerinden La Guaira eyaletinde hasar gören bazı binalarda yağma olaylarının yaşandığı bildirilirken, çok sayıda vatandaşın enkaz altındaki yakınlarından haber beklemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

ULUSLARARASI EKİPLER BÖLGEDE

Deprem sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yönelik uluslararası yardımlar da ülkeye ulaşmaya devam ediyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, çalışmalara destek vermek üzere 10 ülkeden daha yardım ekibinin yolda olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Oliver Blanco ise iki büyük sarsıntının ardından yürütülen faaliyetlere katılmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden 1600'den fazla kurtarma görevlisinin ülkeye ulaştığını, gelecek 24 saat içinde 25 yardım uçağının daha Venezuela'ya gelmesinin beklendiğini ifade etti.