Venezuela, dün akşam ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Başkent Caracas’ın yaklaşık 167 kilometre batısındaki kıyı kenti Morón yakınlarında, yerin sığ derinliklerinde gerçekleşen depremler geniş bir alanda çok şiddetli şekilde hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), ilk sarsıntının büyüklüğünü 7,1 olarak ölçerken, bundan bir dakikadan kısa bir süre sonra aynı bölgede 7,5 büyüklüğünde daha güçlü ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

DEPREME BEYZBOL MAÇINDA YAKALANDILAR

Sarsıntının yaşandığı anlarda oynanan bir beyzbol maçında ise tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Stadyumun şiddetle sarsılması üzerine neye uğradığını şaşıran oyuncular ve tribündeki yüzlerce seyirci, panik içinde çıkış kapılarına doğru koştu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, taraftarların panik halinde stadyumu terk etmeye çalıştığı anlar anbean kaydedildi.

New York Daily News’in aktardığı bilgilere göre, bu ikiz deprem Venezuela’da son yüzyılda kaydedilen en şiddetli sarsıntılar arasında yer alıyor. Venezuela’nın kuzey şeridinin yanı sıra komşu Kolombiya’da da güçlü şekilde hissedilen depremler, kısa süreli bir tsunami paniğine de yol açtı.

Porto Riko ve ABD Virgin Adaları için yayınlanan tsunami uyarıları, yetkililerin tehdidin geçtiğini bildirmesi üzerine kısa süre sonra iptal edildi. Depremlerin ardından yetkililer bölgedeki hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, can kaybı ve maddi zararın boyutu henüz netlik kazanmadı.