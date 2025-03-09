Maduro daha önceki açıklamalarında, kendisine kalsa Chevron'un Venezuela'da kalacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta seçim reformları ve göçmenlerin geri dönüşlerinde ilerleme sağlanamaması nedeniyle şirkete verdiği önemli bir lisansı iptal etme kararına atıfta bulunmuştu.

Ancak Maduro, göçmen uçuşlarına atıfta bulunarak şirketin adını doğrudan belirtmedi. İki ülke arasındaki iletişimin zarar gördüğünü ve uçuşların etkilendiğini söyledi.

Maduro ve hükümeti, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarını her zaman reddetti ve bunların Venezuela'yı çökertmek için tasarlanmış "ekonomik bir savaş" anlamına gelen gayrimeşru önlemler olduğunu söyledi.

Maduro ve müttefikleri, önlemlere rağmen ülkenin dayanıklılığını alkışlıyorlar, ancak tarihsel olarak bazı ekonomik sıkıntılar ve kıtlıkların sorumlusu olarak yaptırımları gösteriyorlar.