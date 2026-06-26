Venezuela'da çarşamba günü ardı ardına meydana gelen, ilki 7,2 ikincisi ise 7,5 büyüklüğünde kaydedilen depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları uluslararası destekle hız kazandı.

Ülkede ulusal tatil gününe denk gelen ve yüzeye yakın noktalarda gerçekleşen depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi, en az 4 bin 300 kişi ise yaralandı.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez ülkede olağanüstü hal ilan ederken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler uyumadan çalışıyor.

Açıkta kalan vatandaş ise deprem korkusuyla sağlam binalara bile girmeyi reddediyor. Hastaneler bile yeni deprem korkusuyla boş kaldı.

Öyle ki, bir kadının enkazın arasında doğum yaptığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Yeni doğan bebek enkaz dışında gözlerini açarken, bir çok çocuk hala enkazın altından yeni çıkartılıyor. Venezuela, zamana karşı yarışıyor.

CENAZELER SOKAKLARDA BİRİKTİ

Bölgede sarsıntıların ardından en az 30 artçı deprem kaydedildiğini belirten Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, can kaybının artabileceğini ifade etti.

USGS yetkilileri de benzer deprem verilerine ve bölge nüfusuna dayanarak, can kaybının 10 binin üzerine çıkma ihtimalinin yüzde 42, 100 bine üzerine çıkma ihtimalinin ise yüzde 33 olduğunu öngördü.

Yaşanan sarsıntıların, Venezuela'da 1900 yılından bu yana kaydedilen en güçlü depremler olduğu belirtildi.

Venezuela halkı ise bu durumu en çok hissedenler arasında. Gece ve gündüz kurtarma ekipleriyle çalışan halk, kendi vatandaşlarını kurtarmak için sonu gelmeyen bir mesai içinde.

Başkent Caracas'tan gelen videolarda 0-3 yaş arası çocukların enkazdan çıkartılırken, ailelerin ipler ve kas gücüyle enkazları kaldırdığı görüldü.

Enkazdan, çok sayıda cenaze de çıkartıldı. Sivil halk, bu cenazeleri yan yana sokaklarda sıraladı. Kurtarma ekiplerini cenazeleri yıkılmayan morglara ve mezarlıklara taşımak düştü.

Venezuelalılar, hükümete olan öfkelerini açıkça dile getirdi. Caracas'ta bir adam, "komşularım 9 kişiyi enkazın altından çıplak elleriyle çıkardı. Bu saatler önceydi. Kurtarma ekibi filan yok!" diye konuştu.

VENEZUELA HALKI BİRLİK OLDU

Depremlerin ardından Karakas ve yakınındaki kıyı kenti La Guaira başta olmak üzere Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua ve Miranda eyaletlerinde ciddi hasar meydana geldi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, özellikle La Guaira'da 10 katlı bir otel dahil olmak üzere yaklaşık 250 binanın yıkıldığını veya büyük hasar gördüğünü açıkladı.

Kentteki Maiquetía Uluslararası Havalimanı da tavanından çöken parçalar ve oluşan ağır hasar nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Venezuela halkı ise şehirleri terk etmek yerine, en çok etkileneh Caracas ve La Guira'ya akın etti. Otoyollarda yardım konvoyları görüldü.,

Venezuela halkının bu yardımlaşması, son samimi anlara sahne oldu. La Guira'da 3 yaşındaki bir bebek enkazdan çıkartılırken, ailesinin ve yardımseverlerin şükür dualarıyla molozların arasından alındı.

Caracas'ta hamile bir kadın ise depremzedelerin yardımıyla doğum yaptı. Bebeğin ve annenin durumunun iyi olduğu, yakın bir çadır klinikte bakıma alındığıu belirtildi.

TÜRKİYE DAHİL ÜLKELER YARDIM GÖNDERDİ

Depremin ardından aralarında ABD, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Meksika ve Katar'ın da bulunduğu çok sayıda ülke Venezuela'ya arama kurtarma desteği ve insani yardım taahhüdünde bulundu.

ABD yönetimi, arama kurtarma ekipleri ve tıbbi kaynakların yanı sıra 150 milyon dolar destek sağlayacağını açıkladı.

ABD ordusunun, arama kurtarma ve hızlı yardım operasyonlarını desteklemek amacıyla nakliye gemileri ve uçaklar göndereceği bildirildi.

Venezeula'ya Türkiye ve İsviçre'den de yardım uçakları gönderildi. Uluslararası ekiplerin önümüzdeki hafta bölgeye varması bekleniyor.