Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro'nun devrinin sonu olan operasyonunda kritik rol oynayan uçak gemis USS Gerald R. Ford ve eskort gemileri, Cebelitarık boğazını geçerek İran'a yöneldi.

İkinci uçak gemisinin de Akdeniz'e varmasıyla analistler, İran'a yapılacak bir saldırı için geri sayımın başladığını vurguladı.

Cebelitarık Boğazı'ndan geçen USS Gerald R. Ford gemisine Winston Churchill, Bainbridge ve Mahan muhrip gemilerinin eşlik ettiği görüldü.

Pentagon geminin durumu hakkında sessiz kalmayı tercih etti. ABD'nin en büyük uçak gemisi olan Gerald R Ford, 60'dan fazla uçağı bünyesinde taşıyor.

TRUMP'IN TEHDİT ETTİĞİ TARİHTE, UÇAK GEMİSİ VARACAK

Ford'un gelişiyle birlikte, Umman Denizi'ndeki Abraham Lincoln grubuyla beraber bölgede yeniden çift uçak gemisi varlığı oluştu.

ABD bir yandan Tahran'ın nükleer programını sonlandırması ve zenginleştirilmiş uranyumu tasfiye etmesi için baskı uygulamaya devam ediyor.

Cenevre'de gerçekleşen son İran-ABD görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği söylense de, bu görüşmenin ardından Trump, İran'ın bu şartları kabul etmesi için "10 ila 15 günü" olduğunu söyledi. Bu süre, Ford'un İran'a karşı konuşlanma süresine yakın olacak.

The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD, İran bu şartları kabul etmesi için operasyon başlatacak ve İran tüm şartları kabul edene kadar saldırıların şiddetini arttıracak.

Washington'daki Barış Kurulu toplantısında konuşan Trump "Ya bir anlaşma elde edeceğiz ya da onlar için çok talihsiz bir durum olacak" tehdidinde bulundu.

BARIŞ YAPMAK, SAVAŞ AÇMAKTAN DAHA PAHALI

Akdeniz ve Orta Doğu'daki ABD deniz varlığı 2003 Irak işgali seviyesine ulaşmasa da Trump'a Tahran karşısında muazzam seçenekler sunuyor.

Bölgedeki 16 gemiye ek olarak çok sayıda hava kuvveti unsuru ve uzak mesafeli saldırı kapasitesine sahip bombardıman uçakları süreci destekliyor.

Yüzlerce uçağın ve onlarca geminin çevirdiği İran'daki varlıkları bölgede barındırmanın maliyeti 3 milyar doları aştı.

Bu fiyat, analistlere göre askeri yığılmayı bir blöf olmaktan çıkarıyor. ABD için bu saatten sonra barışmak, savaşmaktan daha pahalı.

HAFTALAR SÜRECEK SAVAŞ

Uzmanlara göre İran'a yapılacak olası operasyon, haftalar boyunca devam edecek. Operasyonların 2 ayı bulması da söz konusu. Uçaklar, uçan tankerlerle desteklenerek hiç iniş yapmadan İran'ı vuracak.

Analistler uçak gemilerinin silah stoklarına bağlı olarak bir hafta boyunca kesintisiz saldırı düzenleyebileceğini öngörüyor.

Deniz Harp Koleji uzmanı James Holmes, "Bölgeye akan Hava Kuvvetleri uçaklarını, ayrıca çok uzaklardan vurabilecek bombardıman uçaklarını da eklediğinizde elinizde ciddi ve sürdürülebilir bir ateş gücü ortaya çıktı" diye konuştu.

Ford grubundaki muhripler Tomahawk füzeleri taşırken sekizinci uçak kanadına bağlı dört F/A-18 Super Hornet filosu operasyonel hazırda bekliyor. Komuta kontrol uçakları da bu devasa savaş makinesinin parçası olarak görev yapıyor.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubu en az altı muhrip ve üç kıyı muharebe gemisiyle Orta Doğu'daki konuşlanmasını sürdürüyor.