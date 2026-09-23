ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ilk kez bir araya geldi.

Görüşme, Trump'ın yabancı liderler için düzenlediği resepsiyon sırasında gerçekleşti.

Rodriguez'in göreve gelmesinin ardından ABD'ye yaptığı ilk ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles de katıldı.

"TARİHİ BİR ADIM"

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Rodriguez, Venezuela ve ABD'nin "yeni dönemde diyalog yoluyla ilerletilmesi gereken tarihi bir ilişkiye sahip olduğunu" belirtti. Rodriguez, iki ülke arasındaki ilişkilerin enerji, madencilik ve güvenlik gibi alanlarda geliştirilmesine yönelik diyaloğun değerine dikkat çekti.

PETROL KAYNAKLARI GÜNDEMDE

Görüşme, Venezuela'nın petrol kaynaklarıyla ilgili Washington ile Caracas arasında işbirliğinin genişlediği bir dönemde gerçekleşti.

Beyaz Saray, ağustos ayında Venezuela'nın yaklaşık 65 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervleri üzerinde ABD'nin çoğunluk kontrolünü öngören bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Washington, bu anlaşmanın Venezuela'nın petrol sektöründeki üretimi ve yatırımları artırmasını hedeflediğini belirtti.

Trump da BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Venezuela ile yapılan petrol anlaşmasına değinerek, anlaşmanın yaklaşık 65 milyar varillik petrolü kapsadığını ve bu durumun hem ABD'ye hem de Venezuela'ya ekonomik fayda sağlayacağını ifade etti.

RODRIGUEZ NEW YORK'TA PROTESTO EDİLDİ

Rodriguez'in BM Genel Kurulu için New York'ta bulunması ise bazı Venezuela vatandaşlarının protestosuna neden oldu. BM Genel Merkezi önünde toplanan göstericiler, Venezuela bayrakları ve "Oy yoksa petrol de yok" ile "Yeni yüz, aynı rejim" yazılı pankartlar taşıyarak ABD yönetiminin Venezuela'da serbest seçimlerin yapılması için baskı oluşturmasını talep etti.