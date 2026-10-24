Nicolás Maduro'nun ABD tarafından iktidardan indirilmesinin ardından Venezuela'nın Donald Trump yönetimiyle yakınlaşmasını fırsat bilerek ülkesine dönen Venezuela'da 'karides kralı' olarak anılan Enrique Rincon şirketlerini geri alabileceğini umuyordu.

Trump'ın "Venezuela'yı bir yatırım merkezine çevireceği" sözüne inanan Rincon, Maduro döneminde el konulan varlıklarına tekrar ulaşabileceğinden emindi. Bu sebeple Panama'daki sürgününden döndü.

Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki el konulan işletmesini geri almak için başvuru yapmaya hazırlanan 62 yaşındaki iş insanı, havaalanına inişinden kısa bir süre sonra tutuklandı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Karakas'taki ABD destekli yönetim ise Rincón'un sahibi olduğu dev karides üretim şirketini bölerek tesislerin yönetimini dış yatırımcılara devretmeye başladı.

En büyük pay ise, Trump'ın "Türk damadı" Turhan Mildon'a kaldı. Mildon, Karides Kralı'nın şirketlerinin işletmecisi oldu.

RİNCON KİMDİR?

1988 yılında Maracaibo Gölü'nden mavi yengeç satarak iş hayatına başlayan Rincon, zamanla karides yetiştiriciliği, süpermarketler ve geri dönüştürülebilir malzeme işleme alanlarına açılmıştı.

2022 yılına gelindiğinde Lamar'ın Avrupa'ya yaptığı yıllık karides ihracatı yaklaşık 200 milyon dolara ulaşmıştı.

Ancak Kasım 2024'te Maduro'nun dönemin üst düzey güvenlik yetkilisi Diosdado Cabello, hiçbir kanıt sunmadan Rincon'u siyasi muhalefeti finanse etmek ve hükümete karşı komplo kurmakla suçladı.

Mahkeme kararı olmaksızın mülklerine el konulan şirket, devlet yönetiminde sermaye yetersizliği ve ödenmeyen maaşlar nedeniyle geriledi; büyük bir işleme tesisi ise çıkan yangında yok oldu.

Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yakalandığı 3 Ocak askeri operasyonunun ardından siyasi dengelerin değiştiğini düşünen Rincon, oğlu Juan Diego Rincon'un "O anın geldiğini düşündü," sözleriyle ifade ettiği umutla ülkesine döndü.

Ancak Maracaibo yakınlarındaki La Chinita Uluslararası Havalimanı'nda yaşlı babası ve kız kardeşinin kendisini beklediği sırada polis tarafından gözaltına alındı.

ŞİRKETLERİ DAMAT İŞLETİYOR

Grupo Lamar bünyesindeki tesisler, 29 yaşındaki Turhan Mildon'un başında bulunduğu Türk şirketi Miller Holding tarafından işletilmeye başlandı.

Mildon, geçtiğimiz ay New York'ta eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile evlendi.

Törene Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ve Adalet Bakanı Todd Blanche gibi önde gelen ABD yetkilileri katıldı.

Miller Holding ayrıca Maduro döneminde verilen imtiyazlarla bir çimento fabrikaları ağını işletiyor ve kahve çekirdeği pazarlıyor.

Şirket sözcüsü geçmişte yaptığı açıklamada, Miller Holding'in Lamar'ın karides tesislerini işlettiğini ancak mülkiyetine sahip olmadığını bildirmişti.

Forbes Türkiye'ye verdiği mülakatta Maduro'nun devrilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Mildon, ticari faaliyetleri konusunda endişe taşımadığını ifade ederek, "Dedemin zamanında know-how çok önemliydi. Şimdi ise know-who önemli," dedi.

Bir ABD'li yetkili, Trump yönetiminin Maduro dönemindeki kamulaştırmalara ve yolsuzluğa karşı olduğunu, yaptırımları ihlal etmesi ya da yolsuzluktan kaynaklanması halinde Mildon'un çimento sözleşmesinin iptal edilmesi yönünde Venezuela makamlarına çağrıda bulunduğunu belirtti.

ÜRETİM YÜZDE 90 DÜŞTÜ

Grupo Lamar'ın devlet denetimine geçmesinin ardından ülkenin toplam karides üretimi 2024'ten bu yana yüzde 90'dan fazla düştü.

Söz konusu gerileme, Venezuela'nın batısında yaklaşık 9 bin işçinin işsiz kalmasına ve Rincón'un 100'den fazla akrabası ile iş ortağının ülkeden kaçmasına neden oldu.

Rincon'un Panama'da bulunan oğlu Juan Diego Rincón yaptığı telefon görüşmesinde, "Her şeyi yok ettiler. Baskı sürüyor, işletmeleri mahvediyorlar ve hatta bu durum göçü körüklüyor," dedi.

Rincon'un müttefikleri, Rodríguez yönetiminin Maduro dönemindeki el koymaları sürdürmesinin Washington'ın ülkeye yönelik ekonomik toparlanma stratejisini zayıflatma riski taşıdığını dile getirdi.

Karakas yakınlarındaki Rodeo I cezaevinde 9'a 6 fitlik bir hücrede tutulan iş insanının ailesi, Rincón'un 11 kilo kaybettiğini, kalp sorunları yaşadığını ve geçirdiği gastrik bypass sonrasında ihtiyaç duyduğu ilaçlara erişemediğini açıkladı.