Venüs'ün 25 Ekim 2026'ya kadar Akrep burcundaki seyri, astrologlara göre 5 burç için finansal açıdan dikkat çekici bir döneme işaret ediyor. Aşk ve güzellikle ilişkilendirilen Venüs, bu kez para, kariyer ve maddi fırsatlarla gündeme geliyor.

Akrep burcu; yoğunluğu, gizemli yapısı ve güçlü çekim alanıyla öne çıkıyor. Venüs'ün bu su burcundaki hareketinin, bazı burçlar için daha önce fark edilmeyen maddi fırsatların ortaya çıkmasına ve finansal konularda yeni kapıların açılmasına yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

1. Akrep

Akrep burcu için Venüs'ün kendi burcundaki seyri, 25 Ekim'e kadar finansal açıdan hareketli bir döneme işaret ediyor. Astrolog Helena Hathor, "Bir zamanlar sıkıca kilitli olan kapılar sizin için açılmak üzere" diyerek aile üyelerinden gelebilecek maddi desteğe ve geçmişte kalan borçların ödenmesine dikkat çekiyor.

Bu dönemde yalnızca maddi konular değil, kişisel çekicilik de ön plana çıkıyor. Venüs'ün etkisiyle iş hayatında daha fazla takdir görebilir, özel hayatınızda ise daha fazla ilgiyle karşılaşabilirsiniz.

2. Kova

Kova burçları için Venüs, 25 Ekim'e kadar kariyer ve toplum önündeki imajla ilişkilendirilen onuncu evde bulunuyor. Hathor, bu dönemde Kova burçlarının daha dikkat çekici hale geleceğini belirtiyor.

Onuncu ev kariyer ve kamu imajıyla ilişkilendirildiği için bu hareketin profesyonel bağlantıları da öne çıkardığı düşünülüyor. Hathor'a göre Kova burçları, kendilerini kariyerlerinde bir sonraki aşamaya taşıyabilecek profesyonel ortaklıklarla karşılaşabilir.

Özellikle sanat, güzellik veya insan ilişkileriyle bağlantılı mesleklerde çalışan Kova burçları için yeni fırsatların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu dönemde profesyonel çevreden gelen ilgi, finansal açıdan da yeni kapılar açabilir.

3. Aslan

Venüs'ün Akrep burcundaki hareketi, Aslan burçlarını biraz daha içe dönük bir döneme taşıyabilir. Dışarıda vakit geçirmek yerine evde dinlenmek, aileyle zaman geçirmek ve kendi alanında huzur bulmak daha cazip hale gelebilir.

Hathor, Venüs'ün özellikle gölge öncesi döneminin Aslan burçlarını iç dünyalarına dönmeye teşvik ettiğini belirtiyor.

İlk bakışta bunun para kazanmakla doğrudan bir ilgisi olmadığı düşünülebilir. Bu sakin dönem, daha önce fark edilmeyen bir fırsatın ortaya çıkmasını sağlayabilir. Aileyle yeniden bağ kurmak ve geçmişte gözden kaçan ayrıntılara odaklanmak, beklenmedik bir keşfin önünü açabilir.

4. Terazi

Terazi burçları için Venüs'ün ikinci evdeki hareketi, para ve kişisel kaynaklara odaklanmayı beraberinde getiriyor. Bu nedenle 25 Ekim'e kadar finansal durumunuzu daha yakından incelemek önem kazanıyor.

Hathor, bu dönemde gelir ve giderlerin ayrıntılı biçimde gözden geçirilmesini öneriyor. Özellikle düzenli ödemeler ve abonelikler kontrol edilmeli; hesaplarda fark edilmeyen harcamalar varsa bunların üzerine gidilmeli.

Bu süreç aynı zamanda maddi sınırları yeniden belirlemek için de bir fırsat olarak görülüyor. Başkalarının finansal konularda sınırlarınızı aşmasına izin vermek yerine kendi çıkarlarınızı daha net biçimde korumanız gerektiği vurgulanıyor.

5. Koç

Koç burçları son dönemde kariyer ve maddi konularda bekledikleri ilerlemeyi görememiş olabilir. Venüs'ün 25 Ekim'e kadar Akrep burcundaki hareketi ise bu durumun değişebileceği bir dönemi işaret ediyor.

Astrolojik yoruma göre Koç burçları, finansal açıdan daha iyi bir konuma geçmek için önlerine çıkan fırsatları değerlendirmeli. Bunun yolu mevcut işte zam talep etmekten veya daha yüksek maaşlı yeni bir pozisyona başvurmaktan geçebilir.

Hathor, bu dönemde Koç burçlarının kendilerini ve yaptıkları işi daha fazla öne çıkarmaları gerektiğini belirtiyor. Astrologa göre önümüzdeki haftalar, gelir konusunda önemli bir hareketliliğin yaşanabileceği bir dönem olabilir.