Ay Balık burcunda perşembe günü, hayal kurmak serbest, yaratıcılık çok yüksek, romantizm ise popüler bugün.

Ay Venüs uyumlu açısıyla, güzellik, estetik, alışverişler için elverişli, hazır Venüs hala retroya girmeden halletmeniz gerekenleri halledin.

Koç

Sezgilerinizin yükseldiği ve iç dünyanıza çekilmek isteyeceğiniz bir gün. Ruhsal olarak dinlenmeye, meditasyon yapmaya veya arka plandaki işlerinizi sakince yürütmeye vakit ayırabilirsiniz.

Boğa

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hayalleriniz ön plana çıkıyor. Dostlarınızla bir araya gelebilir, empati duygusu yüksek ve ilham verici sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.

İkizler

Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili konular gündemde. Mantığınızın yanı sıra sezgilerinize de güvenmek, iş hayatındaki belirsizlikleri aşmanıza yardımcı olacaktır.

Yengeç

Hayata daha geniş ve duygusal bir pencereden bakabileceğiniz bir gündesiniz. Yeni eğitimler, seyahat planları veya felsefi konular zihninizi besleyip içsel huzur verebilir.

Aslan

Finansal konular, ödemeler ve ortaklaşa kaynaklar öne çıkıyor. Maddi konularda sezgileriniz size rehberlik edebilir; ancak sınırlarınızı korumaya ve belirsiz risklerden kaçınmaya özen gösterin.

Başak

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında hassas bir enerji hakim. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına karşı anlayışlı yaklaşmak, ilişkinizdeki uyumu artıracaktır.

Terazi

Çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız gündeminizin merkezinde. Kendinizi fazla yormadan, merhamet ve özşefkatle hareket ederek yapılacaklar listenizi tamamlayabilirsiniz.

Akrep

Aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve hobileriniz ön planda. Sanatsal ilhamınızın oldukça güçlü olduğu bu günü keyif aldığınız işlere ve sevdiklerinize vakit ayırarak değerlendirebilirsiniz.

Yay

Ev, aile ve yuva konuları ön plana çıkıyor. Yaşam alanınızda huzuru yakalamak, ailevi meselelerde daha anlayışlı ve şefkatli bir dil kullanmak size iyi gelecektir.

Oğlak

Yakın çevre, kardeşler ve iletişim trafiğiniz yoğunlaşıyor. Kararlarınızda mantığınızın yanı sıra sezgilerinizi de dinlemek, çevrenizdekilerle daha derin bağlar kurmanızı sağlayabilir.

Kova

Maddi konular ve özdeğer algınız gündemde. Paranızı yönetirken ve harcama yaparken duygusal kararlar almamaya, ayağı yere basan adımlar atmaya dikkat etmelisiniz.

Balık

Ay sizin burcunuzda ilerlerken duygusal derinliğiniz ve çekim gücünüz oldukça yüksek. Kendinize odaklanmak, sezgilerinize kulak vermek ve kişisel ihtiyaçlarınıza öncelik vermek için harika bir gün.