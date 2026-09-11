Ay, Başak burcunda. Otorite figürlerinden destek aldığımız, takdir ve ilgi görebileceğimiz bir gündeyiz.

Güçlü bir değişim isteği duyabilir, yapmak istediklerimiz için ince eleyip sık dokuyabiliriz. Venüs ve Merkür bugün yer değiştiriyorlar. Venüs Akrep burcuna, Merkür ise Terazi burcuna geçiş yapıyor.

KOÇ

Sevgili Koçlar, bugün işlerinizi hallederken otorite figürlerinden, patronlarınızdan, yaşça büyük birilerinden yardım görebilir onlar tarafından desteklenebilirsiniz.

Sosyal statü olarak gelişebileceğiniz durumlar söz konusu olacak. İşlerinizi en iyi şekilde organize edebileceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğalar, oldukça hareketli bir gün, tembelliğe pek izin yok, önemli haberlerin alınıp verildiği, işlerinizi düzenlemeye koyulmak açısından aktif bir gündesiniz.

Kendinizi hazır ve dikkatli hissederek, önemli konuşmalar yapacağınız bir süreç.

İKİZLER

Sevgili İkizler, aynı anda birden fazla işle uğraşmak isteyebilir, girişimlerinizi sürdermek için kararlılık gösterebilirsiniz. Bugün partnerinizle aranıza kurallar koymadan yaşamaya çalışın, herşeyi olduğu kadar kabul edin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, gerçekleri öğrenmek için büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içinizde, maji ve okült konulara ilgi duyabilir, eşinizin maddi durumuyla ilgili gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. Sözlerinizle kalp kırmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN

Sevgili Aslanlar, yaşamınızda temizlemek ve düzenlemek istediğiniz şeylerle ilgilenebilirsiniz. Duygulardan çok akılla ve mantıkla hareket edeceğiniz bir gün. Herşeyi kontrol etmeye çalışmaktansa, çevrenizdeki insanları teşvik edici rol oynamak daha etkili sonuçlar verecektir.

BAŞAK

Sevgili Başaklar, işlerinizi analiz etmek, mükemmelleştirmek ve detayların içinde kaybolmak bugünün öne çıkan vurgusu sizler için.

Sağlık ve hijyen konuları ,bunun yanı sıra partnerinize olan ilginiz de artış var. Size her yönden uygun olmasa da ,sizi tamamladığını düşünüyorsunuz.

TERAZİ

Sevgili Teraziler, duygusal olarak abartılara açık bir gündesiniz. Birden fazla ilgi alanınız var bu aralar, hangisine yoğunlaşacağınıza karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ödem atmak için bol su içmelisiniz. Spor ve diyetle tekrar aranızı düzeltmelisiniz.

AKREP

Sevgili Akrepler, güne biraz öfkeli ve gergin başlayacağınız bugün, işlerinizi halletmek için çalışanlarınızla aranızda uyumsuzluklar olabilir. Bunları halletmekle uğraşırken, sevdiğiniz birinden alacağınız bir telefon keyfinizi yerine getiriyor.

YAY

Sevgili Yaylar, bazı şeyler sizin için alışkanlık olmuş, gerçek sevgi ile alışkanlığı ayırt etmeniz gerekiyor. Kariyer olarak hırslısınız , başarı size çok yakın fakat aile içi konular gündeminizden düşmüyor. İkisi arasında denge kurmalısınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, düşüncelerinizi karmaşıklığa düşmeden net bir şekilde ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Açık ve net bir iletişim tarzı kurmak için çaba göstermeniz gerekiyor. Yanlış anlaşılmaya ve yanılgılara müsait bir gün . İş ve aşk konularında güzel haberleriniz var.

KOVA

Sevgili Kovalar, parasal konularda tecrübelerinize güvenerek hareket etmek size iyi gelecektir. Hayatınızda radikal değişiklikler yapmak açısından uygun bir günde değilsiniz. Özgür bakış açınız çevrenizdeki kişilerce marjinal olarak tanımlanabilir.

BALIK

Sevgili Balıklar, güne mutlu ve keyifli başlayabilir, işlerinizi istediğiniz şekilde planlayabilirsiniz. Özel işleriniz ve kişisel bakımınızla ilgilenebilir, çevrenizde gelişen olaylara yardımsever bakış açınızla destek olabilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız haberler var.