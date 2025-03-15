Beşiktaş yönetiminin bonservisine 20 milyon Euro değer biçtiği Semih Kılıçsoy’a ciddi ilgi gösteren ilk kulüp Newcastle oldu. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’le çalışmak Semih’in yıldızını daha da parlattı ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Newcastle United’ın dikkatini çekti.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Ancak Kasımpaşa’dan Yasin Özcan’ı transfer eden Aston Villa’nın da Semih’e karşı ilgisi var. Aston Villa, Semih’e geçen sezon talip olmuş ancak Beşiktaş, 20 milyon Euro’nun altına satmayacağını bildirmişti. Potansiyeli ve gelişen yeteneği Semih’i yatırım yapmak isteyen kulüplerin hedefi yaptı.