Bülent Ersoy geçen günlerde bir tanıdığına verdiği 16 bin liralık borcun dekontlarını sosyal medyada paylaşmıştı. Aldatıldığını ima eden Ersoy, "Yalvar yakar istediğiniz parayı acilen geri gönderin" demişti.

Tepki alınca bu paylaşımını silen 'Diva' şimdi de lüks hamlesiyle gündemde.

Antalya'daki gösterişli villasında dinlenen Bülent Ersoy önceki akşam canı döner isteyince, Ankara'dan dönerci getirtti.

ELLERİYLE YEDİRDİ

Ersoy, lüks villasının havuz başına döner tezgahı kurdurup taze taze döner kestirdi. Dönercinin elleriyle döner yedirdiği Ersoy "Ankaralardan buralara zahmet verdin. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık" dedi.

Bülent Ersoy'un o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Para var huzur var", "Biz onun yaşam standartlarını hayal bile edemeyiz", "16 bin TL borcun peşine düşen Bülent değil mi bu?" gibi binlerce yorum yapıldı.