Balçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar da merak ediyor, haklı. Ama ben bunu hep yaşıyorum da demek ki bu ara merak uyandıran bir dönemimdeyim. Ablam benden çok çekti. Kendisi 10 senedir beni ara ara zayıflatıyor. Ben ondan yardım isteyince bana yardım ediyor. Ablamla birlikte sağlıklı bir şekilde kilo veren 7-8 arkadaşım daha vardır.”