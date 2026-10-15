“Diriliş Ertuğrul”, “Bir Zamanlar İstanbul”, “Çakallarla Dans” ve “Oflu Hoca'nın Şifresi” gibi birçok yapımda rol alan Didem Balçın, son dönemdeki görünümüyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran 44 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar, zayıflama yöntemine ilişkin soruları da beraberinde getirdi.
ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI
Instagram'da yeni fotoğraflarını paylaşan Didem Balçın, kilo verme süreciyle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Oyuncu, bu konuda kendisine uzun süredir destek olan kişinin ablası olduğunu söyledi.
Balçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“İnsanlar da merak ediyor, haklı. Ama ben bunu hep yaşıyorum da demek ki bu ara merak uyandıran bir dönemimdeyim. Ablam benden çok çekti. Kendisi 10 senedir beni ara ara zayıflatıyor. Ben ondan yardım isteyince bana yardım ediyor. Ablamla birlikte sağlıklı bir şekilde kilo veren 7-8 arkadaşım daha vardır.”
Ünlü oyuncunun açıklamasıyla birlikte, kilo verme sürecinde ablasından destek aldığı ortaya çıktı.
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