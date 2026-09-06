Yatırım dünyasında rüzgar yön değiştiriyor. Kısa vadeli birikimlerini para piyasası fonlarında değerlendiren ‘sıcak para’ olarak tabir edilen sermaye akımı için oldukça kritik bir döneme girildi. Yerli ve yabancı tüm kurumsallara para piyasası fonlarında yüzde 10 stopaj geldi.

VATANDAŞA %17.5 DEVAM

Yapılacak düzenlemenin, elde edilecek söz konusu kazançların, kararın yayımından itibaren oluşan kısmı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe giriyor. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında yayımlanan karar, uzun süredir finans piyasalarının en gözde limanlarından biri olan likit fonlardaki vergi avantajını resmen sonlandırmış oldu.

Yerli yatırımcıda ise değişiklik yapılmadı, yüzde 17.5 olan stopaj oranı aynen devam edecek. Yerli şirketlerde getiriden alınan yüzde 10 stopaj, yüzde 25 Kurumlar Vergis i’nden mahsup edilebilecek. Bu nedenle şirketin toplam vergi yükü yine yüzde 25 olacak.

Dolayısıyla yerli bireysel ve yerli kurumsal yatırımcının nihai vergi yükü değişmiyor. Yeni düzenlemede değişen, yabancı kurumsal yatırımcının vergisinin yüzde 0’dan yüzde 10’a çıkması oldu. Yabancı carry trade yatırımcılarının yaklaşık 10 milyar doları lira cinsi para piyasası fonlarında, kalan yaklaşık 65 milyar doları ise döviz takas işlemlerinde bulunuyor.

Yıllık getirileri 5.25 puan düşer

Ekonomist Ömer Rıfat Gencal’a göre, yeni vergiyle birlikte yabancı yatırımcı para piyasa fonlarından yıllık yaklaşık 5.25 puan daha düşük getiri elde edecek ve fon girişleri azalacak. Ancak bu durum sıcak parayı tamamen kesmez; yabancı, riskin farklı taraflara devredildiği, özel sektör bonolarına dayalı karmaşık ürünlere yönelebilir.