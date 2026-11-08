İtalya'dan ayrılanların ikametleri boyunca elde ettikleri sermaye kazançları üzerinden yüzde 26 oranında vergi ödemek zorunda kalabileceği yönündeki haberler üzerine, özellikle Milano’ya yerleşen çok sayıda uluslararası yatırımcı danışmanlarına akın etti.

TASARININ İÇERİĞİ ÇÖZÜLEMEDİ

Vergi hukukçuları ise düzenlemenin kapsamının yanlış anlaşıldığını, asıl hedefin varlıklarını vergisiz satıp geri dönenlerin yarattığı vergi kaybını önlemek olduğunu belirtiyor. Yıllık götürü sabit vergi rejiminden yararlanan yabancıların bu düzenlemeden muaf tutulacağı ifade edilse de tasarıdaki muğlak dil tepki çekti.

Başlangıçta 100 bin avro olan, önce 200 bine, ardından 300 bin avroya çıkarılan sabit vergiye güvenerek ülkeye gelen yatırımcıların tedirginliği sürüyor.

Girişim siyasette de sert eleştirilerle karşılanırken, eski Başbakan Matteo Renzi ve hükümet ortağı Forza Italia, "maç devam ederken kural değiştirilmesinin" İtalya'nın güvenilirliğine zarar vereceğini savunuyor.

Mevcut sistem devlete yıllık 240 milyon avro doğrudan gelir sağlarken, yeni çıkış vergisinden yalnızca birkaç milyon avro beklenmesi, yüksek kamu borcu ve bütçe açığıyla boğuşan ülkede hedeflenen sınırlı gelir uğruna milyarlarca liralık yabancı sermayenin tehlikeye atıldığı yorumlarına yol açıyor.