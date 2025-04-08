Vergi affı, vergi mükelleflerinin ödeyemedikleri ya da eksik ödedikleri vergiler için uygulanan faiz ve cezaların kaldırılması anlamına geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla borcunu ödeyemeyen mükellefler için zaman zaman vergi yapılandırması adı verilen vergi affı düzenlemelerine gitmektedir.

2025 yılı için henüz resmi bir vergi affı açıklaması yapılmamışken, vatandaşlar bu konuyu merakla araştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise konuyla ilgili tahminlerini paylaşarak vergi affının çıkacağına dair beklentileri dile getirdi.

"Bir kaça aya kadar yapılandırma (halk dilinde vergi affı) konuşulmaya başlar ve sonrasında çıkar diye düşünüyorum."

Erdursun'un X hesabından paylaştığı iddia ve tahminler şöyle:

'Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi toplamak için çok yoğun mesai harcıyor. Esnaf ve işverenlerin gözünün yaşına bakmıyor. Vergisini ödeyemeyenlerin malına, mülküne, hesaplarına haciz koyuyor.

Tahsil edebileceği vergiyi tahsil ettikten sonra artık tahsil kabiliyeti kalmayan borçlar için yapılandırma çıkaracaktır.

Bir kaça aya kadar yapılandırma (halk dilinde vergi affı) konuşulmaya başlar ve sonrasında çıkar diye düşünüyorum.

Şu anda borcu olup vergi yapılandırması bekleyenlerin çoğundan tahsilat yapılacak, artık ödenmesi imkansız duruma düşen borçlar için yapılandırma yapılacak.

1/5/2021 tarihine kadarki Bağ-Kur borçları silinmişti. İsteyenler brüt asgari ücretin %34,5 olan prim tutarları ile 299,06 TL günlük tutar ile Bağ-Kur borçlarını ihya yapabiliyorlar.

Bağ-Kur borçlarına geçmişte olduğu gibi güncel tutarlardan değil de geçmiş tutarlar üzerinden ihya hakkı gelecek mi ayrıca 1/5/2021 sonrası borçlar silinecek mi?

Bağ-Kur'lular bu haberleri bekliyor.'